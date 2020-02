Ảnh Hưởng Kinh Tế Từ Các Vụ Biểu Tình Phong Tỏa Xe Lửa

Cuộc phong tỏa đường sắt ở phía đông Ontario đã dẫn đến tình trạng tồn đọng hàng hóa tại 3 cảng lớn nhất của Canada: Halifax, Montréal và Vancouver.

Cuộc biểu tình dọc theo hệ thống thiết lộ CN phía đông của Belleville, Ont. đã gây rối loạn mạng lưới phía đông của CN và bóp nghẹt các chuyến hàng giữa bờ đông và bờ tây.

Atlantic Container Line (ACL), một hãng tàu lớn của Mỹ, đang chuyển hướng từ Cảng Halifax đi đến các cảng của Mỹ. Hãng này thường cập bến Halifax hai tàu một tuần, hiện đang cập cảng New York và Baltimore để vận chuyển hàng hóa nội địa trên đường sắt Mỹ.

Giám đốc điều hành Andrew Abbott cho biết, ACL thường vận hành khoảng 2.000 container mỗi tuần tại Halifax mang mọi thứ từ phụ tùng xe hơi Ontario đến phô mai Pháp. Abbott nói: “Đó là thiệt hại thương mại cho các nhà sản xuất Canada”.

Phát ngôn nhân Lane Farguson của Cảng Halifax cho biết, các các công nhân của Halifax đang làm việc – và kiếm tiền – ít hơn, vì hơn 60% hàng hóa đi qua cảng không được chất lên xe lửa.

Việc phong tỏa làm gián đoạn công việc đối với mọi người từ công nhân bốc dỡ đến tài xế xe vận tải, nhà đóng gói, nhà nhập cảng, nhà xuất cảng và chính các bến cảng và đường sắt.

Tại Montréal, khoảng 4.000 container nằm bất động trên bến cảng và số lượng lớn các sản phẩm của vùng Prairie như ngũ cốc đang bị ứ đọng.

Phát ngôn viên Cảng Montréal cho biết: “Chúng tôi rõ ràng lo ngại về tình trạng này, nó có tác động đáng kể đến nền kinh tế và dây chuyền tiếp vận phục vụ cảng”.

Trong khi đó, số lượng tàu đang chờ neo đậu để vào các cảng ở Vancouver đã tăng hơn gấp đôi, lên 50, do hệ thống giao thông bị tắc.

Hậu quả của việc phong tỏa đường sắt cũng lan sang các lãnh vực khác. Superior Propane, nhà cung cấp nhiên liệu lớn nhất của Canada, cho biết tình hình đang trở nên nghiêm trọng khi họ bắt đầu phải phân phối hạn chế ở vùng đông Canada vì lo ngại các bệnh viện, viện dưỡng lão và các gia đình có thể hết khí đốt.

Karl Littler, phát ngôn nhân của Hội đồng bán lẻ Canada cho biết, việc phong tỏa xe lửa gây cản trở dòng chảy nhiều mặt hàng từ gỗ dán, Band-Aids đến dầu ăn Canola, và làm tăng giá các món khác.

Tuần qua, Via Rail đã thông báo sa thải tạm thời 1.000 nhân viên. Chủ tịch và giám đốc điều hành của Via Rail, Cynthia Garneau, gọi tình huống này là chưa từng có. Bà Garneau cho biết, trong 42 năm hiện diện, đây là lần đầu tiên Via Rail, một dịch vụ xe lửa chở khách liên thành phố, phải gián đoạn hầu hết các dịch vụ của mình trên toàn quốc.

Trong khi đó, CN đã tạm thời sa thải khoảng 450 công nhân khỏi các hoạt động tại Đông Canada sau khi hủy hơn 400 đoàn xe lửa kể từ các cuộc biểu tình.

Theo nhóm thương mại các nhà sản xuất và xuất cảng Canada, cuộc khủng hoảng đang gây đình trệ khoảng 425 triệu đô-la hàng hóa mỗi ngày.

LT (Tổng hợp)