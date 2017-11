7 lý do chính đáng khiến bạn không muốn mua nhà

Adriana Meixner, Director, Research

Mua nhà là một thời điểm quan trọng cho cuộc sống của bạn, tuy nhiên có nhiều lý do khiến bạn chần chờ trong việc mua căn nhà đầu tiên.

Đối với nhiều người Canadians thì việc mua căn nhà đầu tiên là một bước tiến lớn đi đến thành công.

Cuối cùng bạn có một chỗ ở cho riêng bạn, không phải đối phó với những người hàng xóm ồn ào, hay những người cư ngụ ở ngay trên căn chúng cư của bạn, tổ chức những buổi party hàng tuần và cũng không phải tiếp xúc với những người chủ nhà không mấy tốt.

Nhưng điều không may là nhiều người không nhận biết là mua nhà có những điều lợi và cũng có những điều hại.

Theo bà Adrian Meixner, giám đốc nghiên cứu của công ty đầu tư Fidelity Investment Canada thì mua nhà không phải là bước tiến tốt nhất cho nhiều người.

Sau đây là những lý do:

1. Điểm tín dụng của bạn không hoàn toàn:

Bạn vẫn có thể mua nhà khi điểm tín dụng của bạn không hoàn toàn, nhưng bạn sẽ phải trả tiền lời nợ nhà và chi phí cho việc mua nhà cao hơn những người có điểm tín dụng tốt.

Như thế tiền nợ nhà hàng tháng mà bạn phải trả sẽ cao.

Bạn hay di chuyển từ nơi này sang nơi khác:

Có nhiều lý do khiến người ta hay di chuyển chỗ ở:

bạn muốn ở tại nhiều khu vực khác nhau trong thành phố, hay vì thay đổi công ăn việc làm, hay vì cần trường học tốt cho con.

Tuy nhiên khi mua nhà thì việc hay di chuyển từ nơi này sang nơi khác sẽ không còn thực hiện được.

Khi bạn mua nhà, bạn dự trù sẽ phải ở trong căn nhà đó ít nhất 5 năm.

Thị trường địa ốc sút giảm: Nhiều người mua nhà là một cách làm gia tăng số tài sản của họ về lâu về dài. Nếu mua nhà trong thời kỳ nhà cửa bắt đầu sút giảm thì số tài sản của bạn thay vì gia tăng, sẽ sút giảm.

4. Bạn phải di chuyển nhiều vì công ăn việc làm: Nếu vì công việc, bạn chẳng ở nhà thường xuyên, thì tại sao phải mua nhà?

5. Bảo trì nhà cửa: Khi đã là chủ nhà, bạn sẽ là người phải lo bảo trì nhà cửa, tự làm hay phải mướn người đến sửa chữa nhà cửa, sửa những vật dụng máy móc trong nhà khi chúng bị hư hỏng.

Tiền sửa chữa nhà là một món tiền lớn và bạn phải dự trù cho số tiền chi tiêu này, trước khi quyết định mua nhà.

Bạn không muốn thêm nợ: Mua nhà là một chuyện đầu tư lớn và không rẻ.Nếu bạn đã có những món nợ khác, thì việc mượn nợ nhà sẽ làm cho gánh nợ nần thêm nặng.

Nếu mục tiêu của đời bạn là những chuyện khác như du lịch hay học vấn thì bạn nên chú tâm vào những lãnh vực này hơn là việc mua nhà.

Bạn bỏ tiền đầu tư vào lãnh vực khác:

Như việc bỏ tiền vào thị trường chứng khoán: nếu bạn bỏ 10 ngàn dollars đầu tư vào chỉ số SP500 của thị trường chứng khoán New York, thì sau 40 năm, số tiền bạn đầu tư đã trở thành 1,777,630 dollars.

Tuy nhiên nếu bạn bỏ tiền đầu tư mua nhà ở hai vùng thủ phủ Toronto và Vancouver, 7 năm về trước, thì số tiền bạn đầu tư vào nhà cửa đã lên gấp đôi.