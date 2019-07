54 năm ‘Yesterday’ bất hủ: Ngày hôm qua sống trong ngày hôm nay

Yesterday là ca khúc được phối lại nhiều nhất với khoảng 2,200 bản phối từ các nghệ sĩ khác nhau. Tác phẩm này được đề dưới sự sáng tác của McCartney và Lennon, tuy nhiên bài hát hoàn toàn được viết bởi Paul McCartney. Một ngày năm 1963, Paul McCartney thức dậy ở nhà bạn gái Jane, vội ghi lại những nốt nhạc của một giai điệu mà ông đã sáng tác mơ thấy mình “như Beethoven”. Sau giấc mơ, giai điệu bài hát đã đến với Paul một cách tự nhiên và nguyên thủy nhất, anh lao tới cây đàn piano và ngân nga lại giai điệu. Tháng 5 năm 1965, Paul đã chính thức hoàn thành việc sáng tác Yesterday tại Lisbon.

Yesterday được đánh giá là một ca khúc có giai điệu và ca từ rất đẹp, rất hay. Yesterday có ảnh hưởng vô cùng lớn trong lịch sử âm nhạc, đây là bài hát thành công nhất tính về mặt doanh thu tiền bản quyền lên đến hơn 19 triệu bảng Anh. Yesterday chiếm được trái tim của hàng trăm triệu người yêu nhạc trên toàn thế giới, nhưng khi mới ra đời, Yesterday lại không được chào đón bởi chính The Beatles, trừ một người, Paul McCartney.

Ta thấy được nhiều tâm sự trong lời bài hát, rằng ngày hôm qua thật nhẹ nhàng êm ả làm sao, ngày hôm qua tôi chẳng bận u sầu nhưng đến nay, khó khăn giăng kín đời tôi. Khi thời gian đã trôi qua ta chẳng thể quay lại được nữa.

“Yesterday

Love was such an easy game to play

Now I need a place to hide away

Oh, I believe in yesterday…”

Vĩ đại vì sự mộc mạc

Trở lại với giấc mơ của McCartney và ngày 14/6/1965. Đây là bài hát duy nhất ông sáng tác bằng một giấc mơ, trong suốt sự nghiệp dài và huy hoàng của mình.

“Tôi nghĩ Yesterday là bài hát hay nhất đời mình. Không phải vì nó là một thành công lớn, mà vì nó là bài hát bản năng nhất tôi từng sáng tác. Đó là một giai điệu gốc gần như hoàn hảo nhất tôi từng sáng tác. Rất bắt tai mà không ngốc nghếch” – ông từng nói.

Sáng tác xong Yesterday, chính McCartney cũng bất ngờ đến nỗi ông phải nhờ các cộng sự kiểm tra lại xem bản nhạc có vô thức ăn cắp giai điệu của ai không. Khi được xác nhận bài hát hoàn toàn nguyên gốc, ông mới tin. Yesterday trở thành bất hủ một phần vì lẽ đó, giai điệu này cực kỳ đơn giản, vô cùng dễ hát, lại được hòa âm chỉ với McCartney và cây đàn guitar. Video ca khúc chỉ có khuôn mặt ông.

Sau này, lúc biểu diễn vẫn vậy, vẫn McCartney với cây đàn guitar, thế là đủ cho một kiệt tác.

Bản tình ca viết cho ít nhất 2 nàng

Nhiều người nói Yesterday là một bản tình ca. Cũng đúng, bài hát rõ ràng nói về tình yêu. Nhưng nếu bảo dành cho một người thì không phải. McCartney viết bản nhạc khi đang yêu nữ diễn viên Jane Ashley, vợ chưa cưới của ông. Sau đó, đến khi viết lời, ông lại đang yêu người đẹp tuổi teen Iris Caldwell (bạn gái cũ của George Harrison). Bị Caldwell chê là “vô cảm”, ông đã gọi điện cho nàng và hát Yesterday để chứng minh điều ngược lại.

Và ca từ cất lên: “Ngày hôm qua, anh chẳng còn được một nửa chính mình lúc trước/ Bóng đen bao trùm lên anh/ Ngày hôm qua chợt đến/ Vì sao nàng rời đi, anh không biết, nàng chẳng nói/ Anh nói gì sai sao/ Anh chỉ mong ngày hôm qua quay về…”.

Cùng nghe lại ca khúc “Yesterday” qua giọng hát Hoài Hương với lời Việt của Nam Lộc.