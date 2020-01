500 cảnh sát truy tìm nghi phạm vụ xả súng AK giết nhiều người

Từ sáng 30-1-2020, khoảng 500 cảnh sát cơ động và công an các lực lượng khác tiến hành bao vây khu vực ẩn nấp của nghi phạm đã thực hiện 2 vụ xả súng AK khiến ít nhất 5 người chết và 1 người bị thương ở Củ Chi.

Nghi phạm Lê Quốc Tuấn (33 tuổi), Thượng úy công an quận 11, TPHCM được cho là đang lẩn trốn ở xã Trung An, huyện Củ Chi cùng với khẩu AK báng gấp sau khi gây ra 2 vụ án nghiêm trọng vào khoảng 15 giờ ngày 29-1 và 0 giờ 3 phút ngày 30-1.

Theo các hình ảnh báo chí nhà nước đăng tải tại hiện trường cho thấy lực lượng cơ động được trang bị súng AK, khiên chống đạn và xe bọc thép đang truy bắt nghi phạm.

Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an cho hay, Bộ Công an đã cử Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trực tiếp vào chỉ đạo việc truy bắt nghi phạm nổ súng tại sòng bạc Củ Chi và cho phép tiêu diệt nếu chống trả.

Theo Zing, cảnh sát cơ động đi kiểm tra từng khu vườn và cảnh báo người dân ở trong nhà, hạn chế ra ngoài để tránh nguy hiểm.

Cho đến giờ vẫn chưa thấy cảnh báo của cơ quan chức năng TPHCM hay Bộ Công an về đối tượng nguy hiểm này.

Mạng báo VnExpress cho biếtvào buổi trưa mùng 5 Tết, Tuấn mặc quần short jeans, áo khoác đen, đến sòng bạc trong khu vườn nhãn thuộc ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi.

Tại đây, xảy ra cãi vã giữa các con bạc khi phân định thắng thua, Tuấn sau đó lấy súng AK bắn chết 4 người và làm một người bị thương.

Camera an ninh nhà dân ghi lại cảnh công an Lê Quốc Tuấn chạy xe SH màu đỏ, đeo khẩu trang, để súng AK phía trước và chạy khỏi hiện trường.