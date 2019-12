5 người bị đâm trọng thương trong ngày lễ Do Thái Hanukkah.

New York: Trong hôm chúa nhật ngày 29 tháng chạp, một người đàn ông đã đột nhập vào một tư gia của một mục sư, ở phía bắc thành phố New York, và đã dùng dao đâm 5 người, trong số này có hai người bị trọng thương.

Hung thủ sau đó đã bỏ trốn, nhưng một nhân chứng đã ghi được số xe, và nhờ đó cảnh sát đã bắt được nghi can sau đó.

Được biết ngày chúa nhật vừa qua là ngày lễ Hanukkah, một ngày lễ trọng của đạo Do Thái, và khi kẻ gian xâm nhập vào nhà của vị mục sư, thì đang có cuộc hành lễ.

Nghi can tên là Grafton Thomas 37 tuổi, là một người có nước da ngăm đen và để râu dài như những người Hồi Giáo.

Nguyên do của vụ giết người chưa được công bố, nhưng ông thống đốc tiểu bang New York đã gọi vụ mưu toan giết người này là một vụ “khủng bố nội địa”