5 đứa trẻ chết trong tai nạn xe hơi vì không gài dây an toàn

Bowie, Maryland: theo những tin tức loan báo hôm thứ bảy ngày 2 tháng 2, một tai nạn xe hơi thảm khốc diễn ra vào lúc 5 giờ sáng hôm thứ bảy trên đường 301 trong thành phố Bowie, tiểu bang Maryland.

Theo bản tin thì một chiếc xe Chrysler Paciffica SUV đã trượt xuống đường và đâm vào nhiều cây lớn bên đường, trên con đường phủ tuyết.

5 đứa trẻ từ 5 tuổi cho đến 15 tuổi, đã chết khi bị văng ra ngoài xe trong tai nạn.

Cả 5 đứa trẻ đều không đeo giây an toàn.

Hai người lớn trên xe, có đeo giây an toàn nên chỉ bị thương và được chở vào bệnh viện cứu cấp.

Theo những tin tức sơ khởi thì người lái xe có vấn đề với tình trạng sức khỏe và đã lái xe ủi vào cây bên đường.

Năm nạn nhân là Paris Dixon, 5, and London Dixon, 8, both of Bowie, and Rickelle Ricks, 6; Zion Beard, 14, and Damari Herald, 15, all of Washington, D.C.

Hai người lớn bị thương là Cornell Simon, 23 và người lái xe là Dominique Taylor, 32.