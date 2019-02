4.5 triệu du khách đến thành phố Hamilton trong năm 2018.

Hamilton, Ontario: Theo những công bố hôm thứ tư ngày 30 tháng giêng, thì trong năm qua 2018, số du khách đến thành phố Hamilton, tỉnh bang Ontario đã lên đến một kỷ lục mới, và số du khách đến tạm trú ở các khách sạn trong thành phố này cũng gia tăng.

Theo ông Jason Thorne, giám đốc cơ quan thiết kế và phát triển của thành phố Hamilton, thì trong năm qua có 4.5 triệu du khách đến thành phố này trong năm 2018, và những du khách này đã ở 22 ngàn đêm ở các khách sạn trong thành phố, gấp đôi số đêm mà các du khách ở tại các khách sạn trong thành phố, trong năm trước đó.

Cũng theo ông giám đốc Thorne thì trong năm qua có những dự kiện thu hút du khách đến thành phố Hamilton như the Canadian Music Awards và the Canusa Games.

Các sự kiện diễn ra trong năm ngoái ở thành phố Hamilton.

The 2018 Watchtower convention: với 10 ngàn tham dự viên.

Around the Bay road race: 15 ngàn người tham dự

Canadian Alliance to End Homelessness conference: 1,300 đại biểu

Canadian Country Music Awards: gần 2 ngàn người tham dự

U-Sports Men’s Volleyball national championships: 600 người tham dự

Canusa Games: 1 ngàn người tham dự

Quidditch Canada: 160 người tham dự