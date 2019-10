3 người Việt bị bắt vì đem thịt chó vào nước Nhật

Kansai, Nhật: Theo những tin tức loan báo hôm thứ tư ngày 16 tháng 10, thì cơ quan an ninh Nhật đã bắt giữ 3 người Việt, gồm hai người đàn ông và một người đàn bà vì đã đem 10 ký lô thịt chó vào Nhật.

Việc bắt giữ này xảy ra từ tháng 4, nhưng đến nay mới được giới chức an ninh loan báo.

Theo cơ quan an ninh thì bà Nguyễn Thị Thu, 37 tuổi cùng 2 người đàn ông đã đem 10kg thịt chó vào sân bay Kansai mà không được kiểm tra để chứng minh có nhiễm bệnh truyền nhiễm hay không.

Số lượng thịt chó này có thể sẽ được ba nghi can bán cho những người Việt sinh sống tại Nhật.

Du khách nếu cố tình đem sản phẩm chăn nuôi không qua kiểm tra vào Nhật có thể đối mặt với mức án 3 năm tù hoặc bị phạt 1 triệu yên.

Đây không phải là lần đầu tiên người Việt bị bắt giữ vì đem thực phẩm cấm nhập cảnh vào đất nước mặt trời mọc. Trước đó vào tháng 7, một nữ du học sinh Việt bị bắt ở Nhật vì đem 360 quả trứng vịt và 10kg thịt heo vào nước này. Đáng chú ý, một phần thịt lợn của nữ sinh đem qua được xác định mắc bệnh dịch tả heo châu Phi..