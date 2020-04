17 người bị bắn chết trong một vụ giết người hàng loạt kinh hoàng nhất xảy ra ở Canada .

Halifax: Trong hôm chúa nhật ngày 19 tháng 4, cảnh sát Hoàng Gia RCMP đã đuổi theo và bắn chết một nghi can là một tay sát thủ, giết người hàng loạt ở thị trấn Portapique, Nova Scotia.

Nghi can là Gabriel Wortman,51 tuổi, là một chuyên viên làm răng giả, đã bị bắn chết ở một cây xăng Irving và nhà hàng Big Stop ở thành phố Enfield, nằm cách thành phố Halifax khoảng 40 cây số.

Vụ giết người hàng loạt diễn ra vào tối thứ bảy 18 tháng 4, tại thị trấn Portapique, nằm cách thành phố Halifax khoảng 130 cây số về hướng bắc.

Nghi can là một chuyên viên làm răng giả,có văn phòng làm việc ở thành phố Dartmouth, kế cận thành phố Halifax, và văn phòng ở thị trấn Portapique và làm chủ nhiều nhà cửa ở thị trấn Portapique.

Trong cuộc họp báo diễn ra vào chiều hôm chúa nhật 19 tháng 4 tại thành phố Dartmouth, tư lệnh lực lượng cảnh sát Hoàng Gia ở tỉnh bang Nova Scotia đã nói có ít nhất 17 nạn nhân bị bắn chết gồm cả bà Heidi Stevenson, một nữ cảnh sát viên Hoàng Gia RCMP và cũng là một bà mẹ có hai đứa con.

Vụ bắn người xảy ra vào khoảng 10 giờ đêm hôm thứ bảy 18 tháng 4 tại thị trấn Portapique.

Cảnh sát được báo cáo đến hiện trường khi cư dân báo cáo có nghe nhiều tiếng súng nổ.

Nữ cảnh sát viên Stevenson và một nam đồng nghiệp đã là hai người cảnh sát Hoàng Gia đến hiện trường đầu tiên và đã bị nghi can chờ sẵn phục kích.

Cảnh sát viên Stevenson bị nghi can bắn chết, và người nam cảnh sát đến cùng đã bị trọng thương. Sau đó nghi can lấy quần áo cảnh sát của nạn nhân, mặc giả như một cảnh sát và sử dụng chiếc xe cảnh sát cướp được tẩu thoát.

Có ít nhất 3 căn nhà và hai chiếc xe bị đốt cháy ở hiện trường.

Trên đường chạy trốn, nghi can đã cướp 1 chiếc xe khác, thay hình đổi dạng trước khi bị bắn chết.

Cơ quan cảnh sát huy động lực lượng truy lùng nghi can gồm cả trực thăng bay vần vũ trên bầu trời suốt trong đêm thứ bảy và rạng sáng chúa nhật.

Cuộc truy tầm diễn ra từ thị trấn Portapique ra xa lộ 4 và dẫn đến xa lộ chính 102 của tỉnh bang Nova Scotia, trước khi cảnh sát tìm ra và bắn hạ nghi can này ở trạm xăng Irving

Cảnh sát chưa công bố tên tuổi của những nạn nhân cũng như chưa cho biết lý do gây ra cuộc thảm sát.

Tuy nhiên theo những tin tức thâu lượm từ các nhân chứng thì nguyên nhân khởi đầu cho vụ giết người này là vì có những tranh chấp về địa ốc giữa nghi can và những người hàng xóm?

Nghi can đã có những liên hệ với một số nạn nhân mà y đã bắn chết trong lúc khởi đầu, nhưng những nạn nhân sau đó là những người không quen biết với hắn ta.

Đây là một trong những vụ giết người hàng loạt khủng khiếp nhất xảy ra ở Canada từ trước đến nay, nhất là lại xảy ra ở Canada chứ không phải ở Hoa Kỳ, một xứ có dân tình hiền hòa, không ưa sử dụng súng ống để giải quyết những mâu thuẫn như những người hàng xóm Mỹ.

Vụ thảm sát xảy ra ngay trong thời đại dịch COVID-19, khiến thân nhân của những nạn nhân trong vụ giết người này còn phải thêm những mối đau lòng: không có nhiều người được phép đến nghĩa trang đưa người thân về nơi an nghỉ cuối cùng.