16 ngàn cư dân New York sẽ chết vì COVID-19?

New York: Trong cuộc họp báo diễn ra hôm thứ tư ngày 1 tháng 4, thống đốc Cuomo của tiểu bang New York cho biết đã có thêm 361 người chết vì COVID-19 ở tiểu bang New York trong 24 giờ qua.

Số người bị nhiễm COVID-19 ở tiểu bang New York lên đến 83 ngàn người.

Ông thống đốc cũng cảnh báo là chưa có dấu hiệu gì cho thấy là trận đại dịch nguôn dần cơn thịnh nộ ở tiểu bang New York cũng như trên toàn nước Mỹ.

Ông thống đốc Cuomo cũng tiên đoán là sẽ có khoảng 16 ngàn người ở tiểu bang New York đã và sẽ chết trong trận đại dịch kinh hoàng nhất từ trước đến nay.

Thống đốc Cuomo cũng cho lệnh đóng cửa các sân chơi, các công viên vì đó là nơi tụ tập của những người trẻ, không tuân lệnh cách ly, và cũng là nguồn lây bệnh cho những người lớn tuổi.