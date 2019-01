13 người Canadians đã bị Trung quốc bắt giữ

Ottawa: Theo tin của báo Globe and Mail phát hành hôm thứ sáu ngày 4 tháng giêng, thì kể từ ngày đầu tháng chạp năm ngoái 2018, khi cơ quan an ninh Canada bắt giữ bà Mạnh Viễn Chu, giám đốc tài chánh của công ty viễn thông Trung quốc Huawei, theo lời yêu cầu của cơ quan an ninh Mỹ, chính quyền Trung quốc đã bắt giữ 13 người Canadians.

Tuy nhiên trong 13 người Canadians mà Trung quốc bắt giữ, thì chỉ có 3 người được cơ quan an ninh Trung quốc cho biết tên tuổi, còn 10 người khác thì có thể là những cư dân bình thường, không có tiếng tăm nên không được nhắc đến.

Mới đây bộ ngoại giao Canada và bộ ngoại giao Mỹ cũng lên tiếng khuyến cáo cư dân của hai quốc gia nên cẩn trọng trong việc đi du lịch ở Trung quốc.