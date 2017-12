12 người bị chết trong một đám cháy ở thành phố New York

New York: Có ít nhất 12 người bị chết trong đó có một em nhỏ, trong một đám cháy diễn ra tại một cao ốc 5 tầng tại khu vực Bronx trong thành phố New York, trong tối hôm thứ năm ngày 28 tháng chạp.

Ông Bill de Blasio, thị trưởng thành phố New York đã nói đây là đám cháy gây chết người tệ hại nhất ở thành phố này trong vòng 25 năm qua.

Ngoài 12 người chết, còn có nhiều người bị thương mà trong số này có 4 người bị thương trầm trọng.

Nguyên nhân của đám cháy đang trong vòng điều tra.