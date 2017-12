10 gia đình nghèo nhận được nơi cư trú mới trong mùa Lễ

Calgary: Bà Adriana Chow, một bà mẹ đơn thân với ba đứa con trai nhỏ chẳng có nhà trong ba năm qua, đã mừng rỡ khi được cho một căn nhà trong cao ốc Journey House 2 ở trong khu vực Crescent Heights.

Gia đình bà Chow là một trong 10 gia đình, được cấp phát nhà , bởi tổ chức từ thiện có tên là Inn from the Cold (nhà trọ từ nơi giá lạnh) ở thành phố Calgary.

Bà Chow đã nói với các phóng viên của đài CBC thì nếu không có tổ chức Inn from the Cold cấp nhà cho miễn phí, thì chắc bây giờ gia đình bà sẽ phải sống trong các trung tâm tạm trú cho người không nhà.

Tổ chức Inn from the Cold đã mua lại căn cao ốc được xây cất từ năm 1980s, tân trang lại thành những căn chúng cư 3 phòng ngủ, dành cho những gia đình nghèo